Venezuela

A defesa de Alex Saab, alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, anunciou hoje que fez um pedido de 'habeas corpus' por considerar que foi excedido o período de prisão preventiva permitido do colombiano em Cabo Verde.

A defesa de Alex Saab, detido desde junho em Cabo Verde no âmbito de um pedido de extradição dos Estados Unidos da América (EUA), anunciou em comunicado que a denúncia foi feita pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, coordenador internacional da equipa jurídica do empresário colombiano.

"O período máximo de privação de liberdade no âmbito de um processo de extradição, nos termos da lei cabo-verdiana, é de 80 dias. No entanto, o Sr. Saab foi privado da sua liberdade por quase 5 meses", alertou Baltazar Garzón, citado no comunicado, indicando que já se passaram 89 dias.