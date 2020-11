Actualidade

O Presidente angolano disse hoje, em Luanda, que ainda há muito por se trabalhar a nível da diplomacia económica em Angola, para a qual referiu ter prestado particular atenção desde que assumiu a presidência, em 2017.

João Lourenço falava à imprensa no final da cerimónia de inauguração da Academia Diplomática Venâncio de Moura, criada com o financiamento de cerca de 16 milhões de dólares (13,5 milhões de euros) do Governo da China.

"O chefe de Estado no fundo acaba por ser o primeiro diplomata de qualquer país, eis a razão por que eu assumi essa responsabilidade de procurar dar um impulso à diplomacia económica", disse João Lourenço.