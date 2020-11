Covid-19

O surto de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Grândola, no distrito de Setúbal, subiu para 50 infetados e há a registar dois óbitos, mas a Autoridade de Saúde Pública local considera a situação "estabilizada".

Fonte da Autoridade de Saúde Pública local avançou à agência Lusa que, desde a identificação do surto, contabilizam-se 39 residentes e 11 funcionários infetados com o vírus que provoca a covid-19, e que há a registar o óbito de dois utentes da Santa Casa da Misericórdia de Grândola.

Os dois óbitos registaram-se esta semana, o primeiro deles, na segunda-feira, o de uma utente que se encontrava no espaço de isolamento da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), e no dia seguinte, um dos dois utentes internados no Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.