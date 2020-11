Actualidade

A organização não-governamental (ONG) angolana Friends of Angola manifestou hoje "preocupação e apreensão" com a repressão da manifestação de quarta-feira, lamentando as detenções, espancamentos e morte de um dos manifestantes.

"A repressão brutal contra manifestantes pacíficos por parte da Polícia Nacional viola o conjunto de valores e princípios que se consubstanciam no espírito da independência nacional, alcançada com enorme sacrifício consentido por angolanos e angolanas de diversos estratos sociais", declarou, em comunicado, a Friends of Angola (FoA).

Segundo a ONG, várias pessoas foram detidas e espancadas em confrontos com a polícia durante a tentativa de manifestação que estava prevista, coincidindo com a celebração dos 45 anos da independência nacional de Angola.