Moçambique/Ataques

A Assembleia da República de Moçambique (AR) aprovou hoje uma resolução repudiando a violência armada no norte e centro do país e pede ao Governo que reforce a capacidade logística e material das Forças de Defesa e Segurança (FDS).

A resolução foi aprovada por consenso entre as bancadas da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e com maioria na AR, e do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, abandonou a sessão logo no início da apresentação do relatório que foi objeto da resolução.