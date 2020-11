Actualidade

Dois seguranças da quinta de um empresário português na cidade da Beira, província de Sofala, foram assassinados na sequência de um assalto na madrugada de hoje, disse à Lusa fonte policial.

As vítimas, que perderam a vida no local, terão sido amarradas e assassinadas dentro da quinta por um grupo de seis homens, que posterirmente tentou arrombar a porta da casa principal, disse Daniel Macuácua, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Sofala.

"Tentaram entrar na casa principal, destruindo as portas e as janelas. Nesse momento, o empresário perguntou o que queriam e eles disseram dinheiro. E através da janela ele atirou um montante total de 40 mil meticais [462 euros] e eles apoderaram-se do montante e foram-se embora", explicou o porta-voz da polícia moçambicana.