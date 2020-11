Actualidade

O Diário de Notícias (DN) vai regressar às bancas como jornal diário em 29 de dezembro, data em que se assinala o aniversário do título, segundo comunicado do Conselho de Redação a que a Lusa teve hoje acesso.

A reunião dos membros eleitos do Conselho de Redação (CR) do DN aconteceu na quarta-feira, no âmbito da nomeação de Rosália Amorim, proposta pela administração da Global Media Group, para diretora do Diário de Notícias.

No comunicado hoje enviado à redação, o CR dá parecer positivo à nomeação de Rosália Amorim, referindo que a nova diretora "citou a intenção já expressa pelo novo acionista maioritário do GMG, Marco Galinha, de ver o Diário de Notícias regressar às bancas como jornal diário no dia 29 de dezembro, assinalando assim a data de aniversário do DN".