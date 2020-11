Moçambique/Ataques

Deputados do parlamento moçambicano consideraram hoje que a soberania do país está sob "ataque do terrorismo transnacional" na região norte, com consequências "dramáticas para os direitos humanos", defendendo uma "resposta urgente à situação humanitária".

Os deputados falavam durante o debate do relatório feito por uma comissão parlamentar sobre Direitos Humanos nas Zonas de Conflito nas Províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala.

O deputado e apresentador de televisão Gabriel Júnior, da bancada da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, defendeu que os grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, são parte de uma coligação terrorista internacional e pretendem inviabilizar o desenvolvimento social e económico do país.