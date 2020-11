Covid-19

Os estabelecimentos comerciais do concelho de Cascais (distrito de Lisboa) estão impedidos de abrir mais cedo do que o habitual no fim de semana, segundo um despacho assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras (PSD), e divulgado hoje.

O documento, que foi divulgado na página do Facebook do autarca, determina que os estabelecimentos comerciais do município "deverão respeitar os horários de abertura que atualmente se encontram a praticar, não sendo permitido iniciar a sua atividade mais cedo do que no horário habitual".

O despacho determina ainda que aos horários de encerramento dos estabelecimentos comerciais se aplicam "os limites máximos decorrentes das normas aplicáveis por força do estado de emergência em vigor".