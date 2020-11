Actualidade

O surto de 'legionella' que está a afetar os concelhos Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, no distrito do Porto, registou hoje mais cinco novos casos, elevando para 72 o número de pessoas que contraiu a doença.

Estes novos casos foram todos recebidos no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, que, segundo fonte da unidade, desde 30 de outubro já prestou cuidados a 41 doentes diagnosticados com 'legionella', registou cinco óbitos, e tem, de momento, internadas 17 pessoas.

Já no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, os números não tiveram alteração em relação a quarta-feira, com 25 pessoas diagnosticadas e 16 ainda internadas, mantendo os dois óbitos desde o início do mês.