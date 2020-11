Actualidade

A leitura da decisão instrutória do processo do casos da queda da árvore no Monte, que provocou a morte a 13 pessoas, agendada para sexta-feira, foi adiada para 23 de novembro, disse hoje fonte da Comarca da Madeira.

O adiamento foi confirmado à agência Lusa pelo presidente da Comarca da Madeira, o juiz Filipe Câmara.

Neste processo são arguidos a vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, responsável pelos pelouros do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Públicos, e o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes, Francisco Andrade.