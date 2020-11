Actualidade

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, defendeu hoje que a subida do desemprego para um novo recorde de 30,8% no terceiro trimestre deste ano mostra "uma retoma da atividade económica" no país, com mais de 17 milhões de desempregados.

"As estatísticas são verdadeiras, são chocantes, mas ao mesmo tempo realistas, e se analisarmos o relatório verificamos que há alguns brotos verdes a emergirem, em que cerca de 543.000 empregos foram já criados nos setores formal e informal", disse Cyril Ramaphosa.

O chefe de Estado sul-africano, que respondia a perguntas do parlamento através de videoconferência, adiantou que no relatório do instituto oficial de estatísticas da economia hoje divulgado, é possível "já ver a retoma da atividade económica e que há postos de trabalho a serem criados" no país.