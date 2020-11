5G

A presidente executiva da Sonae afirmou hoje que o regulamento do leilão do 5G "representa um enorme retrocesso para a competitividade", pondo em causa a sustentabilidade do setor e inibindo o investimento e a inovação.

"Este regulamento baseia-se em pressupostos comprovadamente errados sobre o setor das comunicações em Portugal", afirmou a gestora, citada em comunicado, apontando que "não é verdade que tenhamos preços altos no mercado português".

Pelo contrário, "Portugal é dos países mais concorrenciais e com melhor qualidade e cobertura de serviço na Europa", afirmou a presidente executiva do grupo Sonae, que detém a operadora de telecomunicações NOS.