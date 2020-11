Actualidade

A greve dos trabalhadores da agência de notícias Lusa, marcada para os dias 13 e 14, foi hoje suspensa, após a empresa se ter comprometido a voltar a pagar o subsídio de transporte na íntegra, segundo os sindicatos.

Em comunicado, os três sindicatos que convocaram a greve afirmam que foram chamados na quarta-feira "de urgência" pelo presidente do Conselho de Administração (PCA), Nicolau Santos, para uma reunião a realizar hoje, a propósito do corte do subsídio de transporte, que levou à marcação da greve de dois dias na agência.

Face à proposta apresentada na reunião pelo PCA sobre o pagamento do subsídio de transporte, "os sindicatos decidiram suspender a greve e convocam um plenário de trabalhadores para segunda-feira, 16 de novembro" para auscultarem os trabalhadores sobre a nova forma de pagamento do subsídio.