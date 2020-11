Covid-19

Os estabelecimentos comerciais do concelho de Loures (distrito de Lisboa) estão impedidos de abrir mais cedo do que o habitual no fim de semana, segundo um despacho assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Bernardino Soares (CDU), foi hoje divulgado.

Segundo o despacho, a que agência Lusa teve acesso, "não está autorizada qualquer alteração aos horários de funcionamento para cada estabelecimento comercial, devendo ser praticados horários que se encontram em vigor, salvaguardando as restrições decorrentes das normas e cominações legais do estado de emergência".

Medidas semelhantes foram decididas hoje pelos municípios de Cascais e de Lisboa.