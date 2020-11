Tancos

O Presidente da República afirma no seu depoimento escrito como testemunha no processo de Tancos que soube do aparecimento do material de guerra "pela comunicação social, com base em informação veiculada pela agência Lusa".

No depoimento escrito que hoje prestou, divulgado no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que "não recebera, sobre esse aparecimento, qualquer outra comunicação anterior, nem do Governo, nem de chefias militares, nem de Belém, nomeadamente da Casa Militar, seu chefe, assessores ou ajudantes de campo".

O chefe de Estado precisa que soube da notícia do aparecimento do material de guerra furtado dos Paióis Nacionais de Tancos pela comunicação social no dia 18 de outubro de 2017 ao "fim da manhã", quando se encontrava na sua residência em Cascais.