OE2021

O ministro das Finanças admitiu hoje que há vários riscos negativos e positivos para o cenário macroeconómico previsto na proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que poderão ter reflexo nas contas públicas.

"Há riscos negativos e positivos perante este cenário macroeconómico, e que ficaram patentes nas últimas semanas, não só pela evolução dos casos [de covid-19], mas também com a referência à possibilidade de aparecimento, em breve, de vacinas", disse hoje João Leão no parlamento, durante a audição na especialidade sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O governante admitiu que este risco "tem naturalmente consequências para a evolução das contas públicas", não sendo possível "prever com exatidão qual vai ser", disse, em resposta ao deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira.