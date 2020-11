Covid-19

Os responsáveis do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto estão "muito preocupados" com o acesso a diagnóstico após terem registado uma redução "significativa" na referenciação de novos casos de cancro da mama e digestivos, revelaram hoje.

Em entrevista à agência Lusa, o diretor do serviço de oncologia cirúrgica do IPO do Porto, Joaquim Abreu Sousa, descreveu que "a referenciação de doentes para primeiras consultas de cirurgia", ou seja o que pode considerar-se um "caso inicial de cancro", diminuiu 26% no que diz respeito a tumor na mama e 33% nos tumores digestivos.

Estas percentagens correspondem a cerca de menos 800 doentes com cancro da mama a serem identificados entre janeiro e setembro deste ano, face a período igual do ano passado, e a "cerca de menos 850 doentes" para cancro digestivo.