A Câmara de Vila do Conde, do distrito do Porto, descartou hoje que o foco de 'legionella' que está a afetar o concelho esteja relacionado com a água de consumo doméstico, distribuída na rede pública.

"A empresa que abastece a água a Vila do Conde fez análises ainda no mês de outubro e descartou essa hipótese. Ainda assim, pedimos para que se fizesse novas análises à rede, logo a 02 de novembro, cujos resultados teremos nos próximos dias", disse a autarca Elisa Ferraz.

A presidente da Câmara vila-condense confirmou que o foco de infeção ainda não foi descoberto, mas garantiu que a autarquia "está na linha da frente para o detetar", embora reconhecendo que é um "processo difícil e complexo".