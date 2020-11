Covid-19

Um movimento informal de profissionais da restauração, hotelaria, bares, discotecas e cultura exigiu hoje a atribuição de apoios que permitam mitigar o impacto da pandemia, como a isenção da TSU até junho, convocando ainda manifestações para sexta-feira e sábado.

"Durante meses suportámos encargos como água, luz, renda, impostos, salários, internet, telefones, sistemas de faturação e fornecedores. Durante meses aguardámos a luz no fundo do túnel, sem saber quando e como reabriríamos. Em maio permitiram-nos abrir. Desde maio, nada foi como dantes", lê-se no manifesto deste movimento.

No documento, os profissionais garantiram ter cumprido todas as regras e limites impostos pelo Estado, sem qualquer mudança ao nível dos seus deveres e obrigações.