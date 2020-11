Actualidade

Uma crítica "mordaz" aos vícios do sistema, ao negacionismo e aos populismos, que são "outra forma de usar máscara", é o mote da peça "O Balcão", de Jean Genet, que se estreia na terça-feira, no Teatro Nacional São João, no Porto.

Com encenação de Nuno Cardoso, este espetáculo, que assinala a apresentação da segunda produção própria do Teatro Nacional São João (TNSJ), em ano de centenário, quer mostrar como existem "fingimentos de verdade", ou seja, verdadeiras máscaras.

Encenada por nomes do teatro como Erwin Piscator, Roger Blin, Giorgio Strehler e Peter Brook, a peça do dramaturgo francês Jean Genet passa-se durante uma revolução que mantém as pessoas com medo e fechadas em casa, qual pandemia de covid-19, explicou Nuno Cardoso, diretor artístico do TNSJ, à margem de um ensaio de imprensa.