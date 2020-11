Actualidade

A editora Companhia das Ilhas abriu hoje, nas Lajes do Pico, no meio de uma "situação má" e que "tende a piorar", a única livraria do 'triângulo', que terá cerca de 500 títulos de várias editoras portuguesas.

"O espaço é pequeno", frisa sempre Carlos Alberto Machado, gerente da livraria, mas chega para albergar todos os títulos da chancela Companhia das Ilhas, que criou em 2011, quando "estávamos em plena crise da chamada 'Troika'".

São cerca de 15 metros quadrados, "repartidos entre loja e armazém", e "até é mais armazém do que loja", diz o livreiro, entre risos, sobre a única livraria no 'triângulo' do grupo central dos Açores, formado pelo Faial, São Jorge e o Pico.