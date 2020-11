OE2021

A deputada do BE Mariana Mortágua disse hoje que o Governo teve de ir "buscar números que não estavam no Orçamento" para justificar o aumento do orçamento da Saúde, depois de divergências durante o debate orçamental.

"Entre os números dos médicos ou os números do orçamento, nem um número foi desmentido pelo Governo. O Governo teve de ir buscar números que não estavam no Orçamento, valores que nunca ninguém viu e ninguém pode comprovar, aliás, eles não estão publicados em lado nenhum", disse a deputada do BE, referindo-se ao orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na audição do ministro das Finanças, João Leão, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Mariana Mortágua diz que o BE toma os números sobre a previsão de despesa no Serviço Nacional de Saúde, entretanto dados a conhecer pelo Governo, "como bons, apesar de não se conhecer a sua fonte", exceto terem sido divulgados pelo executivo.