Actualidade

A Fundação José Saramago assina, na próxima segunda-feira, um acordo de colaboração para a dinamização da Rota Memorial do Convento, com as Câmaras Municipais de Loures, Mafra e Lisboa, anunciou hoje a instituição.

O protocolo é assinado às 11:00, na Casa dos Bicos, em Lisboa, sede da Fundação José Saramago (FJS), no dia do 98.º aniversário do Nobel da Literatura, e visa promover um 'site' sobre a rota e mecanismos para a sua dinamização, disse à agência Lusa fonte da FJS.

A rota, a partir do romance "Memorial do Convento" (1982), foi apresentada em dezembro de 2017 e, como disse então a FJS, resgatava "importantes elementos do património religioso, estético e turístico".