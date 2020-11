Covid-19

O presidente do Politécnico de Bragança afirmou hoje que no universo de profissionais do IPB estão em confinamento um professor, dois trabalhadores não docentes e um investigador devido a situações de covid-19.

Questionado pela Lusa, Orlando Rodrigues especificou que esse confinamento foi "determinado pela saúde pública, na sequência de contactos de risco ou de testes positivos".

O responsável admitiu ainda que diversos alunos entregaram no Politécnico declarações para efeitos de justificação de faltas, sem especificar porém qual o seu número e quais os motivos invocados - se doença se contacto com doentes.