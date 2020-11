Covid-19

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considerou hoje que atualmente há "um pouco menos" de incerteza do que há nove meses, mas mostrou-se cautelosa quanto a uma vacina contra a covid-19.

"Estamos claramente a viver um pouco menos de incerteza em várias frentes. Já se realizaram as eleições nos Estados Unidos, o que reduziu um pouco a incerteza. Com o avanço do 'Brexit' há menos ansiedade, embora permaneça a incerteza e o anúncio de uma vacina também contribuiu para reduzir a incerteza", disse Lagarde, durante o fórum anual do BCE, que decorre de forma virtual devido à pandemia de covid-19, que impediu os participantes de se reunirem em Sintra, como nos últimos anos.

Para Lagarde, se há nove meses o mundo enfrentava "um mar de incertezas e tudo era incerto", agora "já se vê o outro lado".