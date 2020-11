Covid-19

O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, anunciou hoje que, a partir de dezembro, o setor da hotelaria, do comércio e da restauração do concelho vão deixar de pagar todas as taxas municipais.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da autarquia sintrense revelou que esta é uma primeira medida de um pacote que o município está a preparar como forma de resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19.

"Estamos a trabalhar num conjunto de medidas de apoio dirigidas ao pequeno comércio e à restauração, além das já tomadas há dois meses. Trata-se, portanto, de um segundo fundo de emergência empresarial", explicou o autarca.