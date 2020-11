Actualidade

O PCP questionou hoje o Governo sobre a origem do surto de 'legionella' que matou, no distrito do Porto, sete pessoas e infetou 72, solicitando esclarecimentos sobre as medidas de acompanhamento e prevenção em curso.

Desde o início do surto, a 30 de outubro, já morreram sete pessoas das 72 que foram diagnosticadas com a doença, sendo que 39 continuam internadas em três hospitais do distrito do Porto.

No dia hoje, foram detetados mais cinco novos casos pelo Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.