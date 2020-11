Covid-19

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 16 casos positivos de covid-19, sendo 13 em São Miguel, dois em São Jorge e um na ilha do Pico, e há atualmente oito cadeias de transmissão ativas na região.

No seu comunicado diário, divulgado hoje ao final da tarde, a Autoridade de Saúde Regional informa que os novos casos foram diagnosticados em "1.371 análises realizadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência" e "efetuadas em laboratórios privados".

Assim, foram diagnosticados cinco casos positivos no âmbito do rastreio de quem chega à região, sendo três na ilha de São Miguel, um em São Jorge e um na ilha do Pico.