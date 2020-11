Actualidade

Uma espécie de laboratório de investigação, no qual sete jovens "esmiúçam" notícias, ao mesmo tempo que questionam qual o seu lugar no mundo, é o pano de fundo de "Atalhos", a nova criação do Teatro do Vestido.

"Atalhos", com texto, direção e espaço cénico de Joana Craveiro, estreia-se no dia 20, no auditório do Fórum Municipal do Seixal, integrado na programação do 37.º Festival de Teatro do concelho.

"Atalhos - Ou sobre o caminho mais comprido entre dois pontos", o espetáculo, foi definido à Lusa, por Joana Craveiro, como "um trabalho documental construído em conjunto com sete jovens atores, recém-formados e prontos a entrar no mercado de trabalho".