Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros Norte acusou hoje a tutela de "fazer uma cortina de fumo" à informação sobre transferências de doentes no Norte do país e descreve "relatos dramáticos" de profissionais de Guimarães, Braga, Famalicão e Tâmega e Sousa.

"Chegaram-nos vários relatos de transferências de doentes do Norte para a zona de Lisboa, o que, para nós, só é compreensível à luz de termos recursos a Norte esgotados ou em vias de esgotar. Estamos a assistir a uma passividade, pelo menos em termos de comunicação, da tutela e da Direção-Geral da Saúde que não se entende. É uma cortina de fumo à informação sobre transferências", referiu João Paulo Carvalho, em declarações à Lusa.

Após descrever que enfermeiros de vários hospitais mostram "cansaço e exaustão", o presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros disse ter conhecimento de que o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) está a transferir doentes infetados com o novo coronavírus para Lisboa, Coimbra, Aveiro, Braga, Viana do Castelo, Porto, bem como para o hospital da Misericórdia de Paredes, sendo que sobre este último caso, segundo João Paulo Carvalho os relatos são "dramáticos".