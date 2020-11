5G

A NOS vai interpor uma providência cautelar e uma ação contra as regras do leilão de quinta geração (5G), disse hoje à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações do grupo Sonae.

Além desta ação, a NOS interpôs hoje uma providência cautelar com o objetivo de garantir que o tribunal delibera sobre o processo da Dense Air, antes do início do leilão do 5G.

"A par desta ação a NOS vai interpor junto dos tribunais portugueses uma providência cautelar e uma ação contra as regras do regulamento responsáveis pelo enviesamento das condições de atuação no mercado e ainda contra a desconcertante e inadmissível falta de fundamentação para as medidas discriminatórias previstas no regulamento", disse à Lusa fonte oficial da NOS.