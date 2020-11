TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse hoje que "urge saber quais as medidas concretas que terão impacto nos tripulantes de cabine" da TAP, depois de uma reunião sobre o plano de reestruturação.

Numa nota enviada aos associados, a que a Lusa teve acesso, o SNPVAC lamentou a ausência de elementos do Conselho de Administração da transportadora no encontro e disse que contava que hoje "fossem apresentadas as medidas concretas que decorrerão da implementação do plano de reestruturação".

"Surpreendentemente (ou não) a apresentação feita centrou-se na descrição da atual situação da empresa, assim como do setor da aviação em geral, adiantando apenas os pressupostos gerais sobre os quais assentará a construção do plano, nomeadamente no que refere os cenários da IATA e do EuroControl", lê-se na mesma nota.