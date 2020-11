Covid-19

O presidente da Câmara de Évora disse hoje discordar da inclusão do município na lista dos concelhos com elevado risco devido à covid-19 e alertou para as consequências sociais e económicas da medida.

"Nós entendíamos que, não havendo contágio comunitário, não haveria necessidade de avançar para esta medida e entendemos que pode agravar a situação social e económica que vivemos em Évora", disse o autarca Carlos Pinto de Sá, em declarações à agência Lusa.

O presidente da câmara reagia ao facto de Évora ter sido hoje incluída na lista de municípios considerados de elevado risco de contágio por covid-19.