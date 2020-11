Covid-19

O presidente da Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, acusou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS) de falhas graves na comunicação de informação rigorosa ao município sobre o número de casos de covid-19.

"Chegámos hoje à conclusão que os dados que nos são fornecidos pela Proteção Civil distrital, com base no reporte do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior e Baixo Mondego, não incluem todos os casos, nomeadamente os que são realizados por laboratórios privados e que, afinal, constam de uma plataforma da DGS", lamentou Miguel Baptista.

As declarações do autarca à agência Lusa surgem poucas horas depois de ter sido surpreendido com a inclusão do município na lista de concelhos mais afetados pela pandemia da covid-19, divulgada hoje ao final da tarde, após a reunião do Conselho de Ministros.