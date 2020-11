Euo2020

A Hungria venceu hoje em casa a Islândia por 2-1 e qualificou-se para a fase final do Europeu de futebol de 2020, adiado para 2021, no qual vai disputar o Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e França.

Em encontro da final do 'play-off', golos tardios de Loic Négo, aos 88 minutos, Dominik Szoboszlai, aos 90+2, valeram o triunfo aos magiares, que repetem as presenças de 1964, 1972 e 2016, depois do tento inaugural de Gylfi Sigurdsson, aos 11.

Na última edição conquista por Portugal, a Hungria já tinha sido do grupo da formação lusa, tendo-se, então, registado um empate a três golos, na terceira e última ronda. As duas formações qualificaram-se para os oitavos de final.