Euro2020

A Escócia qualificou-se hoje pela terceira vez para a fase final de um Europeu, repetindo 1992 e 1996, ao bater a Sérvia por 5-4, nos penáltis, em Belgrado, na final do 'play-off' de apuramento para o Euro2020.

Os escoceses adiantaram-se por Ryan Christie, aos 52 minutos, e os sérvios restabeleceram a igualdade aos 90, pelo ex-benfiquista Luka Jovic, forçando o prolongamento, que nada decidiu. Nos penáltis, só falhou o sérvio Aleksandr Mitrovic.

Com este triunfo, os escoceses vão ficar no Grupo D, com Inglaterra, Croácia e República Checa.