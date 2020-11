Covid-19

O avançado Ben Yedder teve um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, e vai desfalcar a seleção francesa contra Portugal, em jogo da Liga das Nações, informou hoje a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Numa nota divulgada no site oficial, a FFF anunciou que o jogador do Mónaco "não vai participar no Portugal-França, no sábado, em Lisboa, nem no França-Suécia, na terça-feira, no Stade de France".

"Uma vez que o teste realizado na quinta-feira, a pedido da UEFA, foi positivo, Wissam Ben Yedder já não participou na sessão de treino ao final da tarde, no Stade de France, e foi colocado em isolamento", refere a federação gaulesa.