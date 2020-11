EUA/Eleições

Uma comissão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos garantiu na quinta-feira que as eleições presidenciais de 03 de novembro foram "as mais seguras da história", descartando alegações de fraude eleitoral feitas por Donald Trump.

"Não há provas de que qualquer sistema de votação tenha eliminado ou perdido votos, alterado os boletins ou tenha sido afetado de qualquer forma", afirmou em comunicado o Comité Executivo do Conselho de Coordenação de Infra-estruturas Eleitorais do Governo, responsável pela segurança dos sistemas eleitorais do país.

A agência governamental acrescentou que, apesar disso, os funcionários "estão a rever e a verificar novamente todo o processo eleitoral, antes de finalizarem o resultado".