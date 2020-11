Actualidade

O banco público timorense BNCTL detinha no final de setembro mais de 45% da dívida total ao sistema financeiro do país, com créditos a clientes que correspondem a mais de 80% dos depósitos na instituição financeira, segundo dados oficiais.

A informação financeira dos cinco bancos que operam no país, referente ao terceiro trimestre do ano, e a que a Lusa teve acesso, mostra que em conjunto o BNCTL e o indonésio BRI representavam quase 70% de todo o mercado de crédito.

Em contraste, os dois bancos acumulam apenas 16,5 por cento do mercado de depósitos, valor que aumentou 7,5% nos primeiros nove meses do ano no caso do BCTL, mas caiu 3,8% no caso do BRI, no mesmo período, segundo a análise realizada pela Lusa.