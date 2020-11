Actualidade

Mais de 141 mil famílias timorenses, representando quase dois terços dos agregados familiares do país, estão envolvidas em atividades agrícolas, com cerca de 220 mil hectares de terra dedicados ao setor, segundo dados do Censo Agrícola de 2019.

O Censo, que envolveu pesquisas em quase 2.240 zonas de enumeração e envolveu mais de 1,2 milhões de habitantes, mostra que atualmente há 597 entidades - incluindo empresas, organizações não governamentais, comunitárias e do Governo - no setor agrícola.

Globalmente, mais de 764 mil pessoas pertencem a agregados familiares ligados ao setor agrícola.