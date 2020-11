Covid-19

A Índia registou 44.879 casos de covid-19 e 547 mortos nas últimas 24 horas, com a capital indiana, epicentro atual da pandemia, a contabilizar 7.053 novas infeções, segundo dados oficiais.

Nova Deli registou ainda 104 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo desde meados de junho, com as autoridades a temerem o agravamento da situação este fim de semana, devido às multidões esperadas no festival Diwali.

A capital indiana sofre atualmente a pior vaga da doença desde março, numa altura em que o balanço diário no país tem vindo a descer.