EUA/Eleições

Um tribunal da Pensilvânia deu na quinta-feira uma pequena vitória à campanha do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa das múltiplas ações judiciais apresentadas para reverter o resultado das eleições, que o democrata Joe Biden venceu.

A decisão afeta um número indeterminado de votos, embora, de acordo com as autoridades estaduais, sejam bem menos do que os mais de 54.000 que separam Biden e Trump na votação.

A lei estadual da Pensilvânia dava seis dias após a eleição (ou seja, até 09 de novembro) para os cidadãos que enviaram os seus votos pelo correio sem um documento de identificação apresentarem um válido.