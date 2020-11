Actualidade

Uma exposição com obras de artistas como Renoir, Amadeo de Souza-Cardoso, Sorolla e Nonell, inspirada no universo feminino, abre hoje ao público, no Palácio Anjos - Centro de Arte Contemporânea, em Algés, anunciou a organização.

Intitulada "Mulheres. Entre Renoir e Amadeo", a exposição reúne obras pertencentes às coleções de arte da Fundação Fran Daurel e da Fundação Calouste Gulbenkian, e é organizada pela Câmara Municipal de Oeiras e a c2c Creación y Gestión de Proyectos Culturales.

Uma seleção de obras de Renoir, Sorolla, Casas, Rusiñol, Nonell, entre outros, pertencentes à coleção da Fundação Fran Daurel, e de Amadeo de Souza-Cardoso, Eduardo Viana, Francisco Franco, da Fundação Calouste Gulbenkian, e ainda de Santa Rita Pintor, proveniente de uma coleção particular, vai apresentar ao público o tema do feminino, um dos mais tratados pelos artistas ao longo da modernidade.