Covid-19

A circulação de comboios Alfa Pendular, Intercidades e InterRegionais vai ser reduzida nos próximos dois fins de semana, na sequência das limitações à circulação nos concelhos de maior risco, anunciou a CP - Comboios de Portugal.

De acordo com a lista publicada na página da Internet, vão ser suprimidas mais de 30 ligações de longo curso nos dias 14, 15, 21 e 22 de novembro, e 19 ligações nas linhas do Minho, Douro, Norte e do Oeste.

Em contrapartida, a oferta de comboios Regionais e Urbanos não vão sofrer alterações, adianta a empresa.