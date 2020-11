Covid-19

A Comissão Europeia quer criar sanções para obrigar as plataformas digitais a combaterem casos de fraude e desinformação nas suas páginas 'online', nomeadamente relacionadas com a covid-19 e com questões como os testes e as vacinas.

"Para haver uma reação eficaz, por vezes é necessário trabalhar com vários compromissos assumidos por diferentes atores, como através de um código de conduta, mas também implementar regulação obrigatória para garantir que todos aplicam as mesmas regras", argumentou o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, em entrevista à agência Lusa e três outros meios de comunicação social europeus, em Bruxelas.

Nesta entrevista sobre a "Nova Agenda do Consumidor", hoje apresentada pela Comissão Europeia, o responsável por esta tutela insistiu ser necessário "aumentar o âmbito [das medidas] a todas as plataformas", pedindo-lhes "que façam mais", nomeadamente as 'gigantes' de comércio eletrónico como Amazon, eBay, Facebook, Google e Alibaba.