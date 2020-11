Covid-19

A Comissão Europeia quer cooperar com a China para melhorar, em 2021, a segurança sobre produtos chineses comprados 'online' para a União Europeia (UE), nomeadamente após fraude e contrafação com equipamentos de proteção, como máscaras, para a covid-19.

"Durante a pandemia, verificámos diferentes problemas com mercadorias vindas do estrangeiro, nomeadamente devido à qualidade de certos equipamentos de proteção [...], como máscaras, [pelo que] entrei em contacto as autoridades alfandegárias chinesas para haver uma cooperação entre a China e a Europa", afirmou o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, em entrevista à agência Lusa e três outros meios de comunicação social europeus, em Bruxelas.

Nesta entrevista sobre a "Nova Agenda do Consumidor", hoje apresentada pela Comissão Europeia, o responsável por esta tutela apontou que a UE também está a "discutir com as autoridades chinesas como é possível detetar fraude e abusos relativamente a certos produtos e de o parar o mais antecipadamente possível".