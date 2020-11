Actualidade

O Presidente da República convocou para 15 de dezembro uma reunião por videoconferência do Conselho de Estado sobre a presidência portuguesa da União Europeia, com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "convocou hoje o Conselho de Estado, para se reunir por videoconferência no próximo dia 15 de dezembro, tendo como agenda a próxima presidência portuguesa do Conselho da União Europeia" - que será no primeiro semestre de 2021.

"Participará também na reunião o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, professor doutor Augusto Santos Silva", lê-se na mesma nota.