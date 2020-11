DGArtes

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) confirmou hoje que dispensou a audiência de interessados do Programa de Apoio a Projetos na área da Programação e Desenvolvimento de Públicos, de forma excecional, por considerar que iria "comprometer a concessão dos apoios".

"A DGArtes informa que, nos termos legais, decidiu proceder à dispensa da fase de audiência dos interessados relativa ao Programa de Apoio a Projetos de Programação e Desenvolvimento de Públicos, medida excecional que, neste caso, se considera de superior interesse público", pode ler-se na resposta enviada hoje à agência Lusa, um dia depois de questionada.

A DGArtes salienta que "considerando o elevado número de candidaturas e o prazo fixado no aviso de abertura para o início da implementação dos projetos artísticos no domínio da programação e desenvolvimento de públicos - 01 de novembro - a ocorrência da fase de audiência dos interessados iria comprometer seriamente a concessão dos apoios e, consequentemente, a fruição dos projetos por parte do público".