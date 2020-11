Actualidade

O Índice do Custo do Trabalho (ICT) aumentou 6% no terceiro trimestre devido ao aumento dos custos por trabalhador e à redução das horas trabalhadas, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ICT ajustado de dias úteis registou um acréscimo homólogo de 6% no terceiro trimestre de 2020, quando no trimestre anterior, a variação tinha sido 14,6%.

"Esta evolução resultou do aumento de 2,7% no custo médio por trabalhador e da redução de 2,9% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador", refere o INE.